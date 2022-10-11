Агент Кассьерры: «Если тренерский штаб даст ему несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром»

Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос прокомментировал результативность игрока в этом сезоне РПЛ.

«Я знаю Матео. Уверен, что скоро он начнет забивать. Если тренерский штаб даст Матео несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром», — цитирует агента Sport24.

В этом сезоне 25-летний колумбиец не забил ни одного гола в 12 матчах РПЛ, отметившись только 3 результативными передачами.