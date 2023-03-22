0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:24

Александр Мостовой: «Может, переход на систему «весна-осень» кому-то больше выгоден»

Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень»
Telegram Дзен

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».

«Много лет назад говорил, что не могу понять, в чем преимущество одной из систем. Многие люди не понимают: где осень, а где весна. Все так запутано. Все ищут проблему в системе игр, но не в этом причина. Почему раньше играли и в холод, и в снег, и в морозы? Качество футбола от этого не менялось. Здесь ищут причину непонятно в чем. Может, переход на систему «весна-осень» кому-то больше выгоден», — сказал Мостовой Sport24.

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что при обращении клубов может быть поднят на обсуждение вопрос изменения системы проведения чемпионата России по футболу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-mostovoy-ranshe-igrali-i-v-kholod-i-v-sneg-i-v-morozy-kachestvo-futbola-ot-etogo-ne-menyalos
dsadadad
Александр Мостовой
РПЛ
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов назвал причину расторжения контракта Талалаева с «Торпедо»

Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо»