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Владимир Бут: «Спартак» давал зарплату, как у Титова, — 50 тысяч долларов в месяц. Подъемные — 800 тысяч"

Владимир Бут рассказал, почему в 2004 году не перешел в «Спартак»
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», победитель Лиги чемпионов-1996/97 Владимир Бут, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему в 2004 году не перешел в «Спартак».

— Когда Егора Титова на год дисквалифицировали из-за допинга, «Спартак» с подачи Невио Скалы пригласил вас. На какие условия?

— Зарплата, как у Титова, — 50 тысяч долларов в месяц. Подъемные — 800 тысяч. Но в тот момент возвращаться в Россию желанием не горел. Было какое-то предубеждение, что скрывать... В голове еще сидела история с отцом (его убили в Новороссийске в 1993 году. - Прим. «СЭ»). Да и жена руку приложила. Отговаривала изо всех сил. А главное, позвонил Рангник, в «Ганновер» позвал. Я решил не дергаться, остаться в бундеслиге.

— Зарплата в «Ганновере» была больше, чем в «Спартаке»?

— Примерно такая же. Плюс премиальные — 5 тысяч евро за каждое очко. Матч выиграли — у тебя пятнашка. До этого в немецких клубах была другая система бонусов.

— Какая?

— Просто появился на поле в стартовом составе — уже 10 тысяч марок капнуло. Вне зависимости от результата. В случае победы еще столько же. Но потом немцы поняли, что выгоднее платить исключительно за набранные очки.

Владимир Бут
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
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