Камоцци — о трансфере Айртона: «Только Классена «Спартаку» недостаточно. Нужно искать защитника»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» высказался о трансфере защитника Айртона из «Спартака» во «Фламенго».

«Айртон хотел остаться в Бразилии. Так что этот трансфер — нормальное явление. Но я считаю, что только Классена «Спартаку» сейчас недостаточно. Нужно искать защитника», — сказал Камоцци «СЭ».

25-летний Айротон выступал за «Спартак» с конца 2018 года по март 2022. Он провел в составе красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча.