Экс-тренер «Базеля» заявил, что у Чалова есть все качества для игры в Европе

Бывший тренер «Базеля» Месут Темель, работавший в команде с нападающим Федором Чаловым, заявил, что у россиянина есть все для игры в Европе.

«Конечно, Федор выступает хорошо, и это все потому, что он тренировался под моим руководством. Я считаю, у него есть все качества, чтобы уехать играть в Европу и лично я надеюсь, что это произойдет. Какая лига ему подойдет больше всего? Да любая, где хорошо платят», — приводит слова Темеля «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел за ЦСКА 21 матч, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.