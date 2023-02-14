«Спартак» прибыл на заключительный зимний сбор в Турцию

«Спартак» прибыл в Турцию на третий и заключительный зимний сбор перед возобновлением сезона-2022/23.

«Команда благополучно прибыла в Турцию, где сегодня начинается третий, заключительный сбор. Он пройдет с 14 по 19 февраля. На вечер запланирована тренировка», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Первые два сбора «Спартак» провел в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый сбор был в Дубае с 13 по 27 января, второй — с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

На втором сборе красно-белые выиграли товарищеский турнир Winline Зимний кубок РПЛ, в котором также принимали участие «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».