0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

«Спартак» прибыл на заключительный зимний сбор в Турцию

Тренировка футболистов «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

«Спартак» прибыл в Турцию на третий и заключительный зимний сбор перед возобновлением сезона-2022/23.

«Команда благополучно прибыла в Турцию, где сегодня начинается третий, заключительный сбор. Он пройдет с 14 по 19 февраля. На вечер запланирована тренировка», — сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Первые два сбора «Спартак» провел в Объединенных Арабских Эмиратах. Первый сбор был в Дубае с 13 по 27 января, второй — с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

На втором сборе красно-белые выиграли товарищеский турнир Winline Зимний кубок РПЛ, в котором также принимали участие «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Смородская считает, что Абаскаль может уехать в любой момент
Леандро Фернандес считает, что «Динамо» станет чемпионом в ближайшие три года
Сергеев — второй бомбардир «Зенита» с пента-триком в международном матче
«Зенит» разгромил «Дубай Сити» со счетом 8:0, Сергеев оформил пента-трик
В «Факеле» опровергли участие футболистов в драке между «Шинником» и украинским «Минаем»
Ярошик: «У Жиркова была очень богатая карьера — он один из лучших левоногих игроков в истории России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев заявил, что нужно постараться сохранить Жиркова в футболе

Экс-тренер «Базеля» заявил, что у Чалова есть все качества для игры в Европе