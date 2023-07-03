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Сегодня, 13:05

Слуцкий дошел до финала «Большого шоу», где нельзя смеяться

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Леонид Слуцкий.
Фото Джалиль Губайдуллин ФК «Рубин»
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Бывший тренер «Рубина», ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дошел до финала третьего сезона «Большого шоу».

«Большое шоу» — проект комика и шоумена Азамата Мусагалиева. По правилам 10 участников оказываются в закрытой комнате, где важно не улыбаться и не смеяться. Проигравший вылетает с шоу.

52-летний Слуцкий помог выбить с шоу несколько юмористов благодаря своим шуткам.

В третьем сезоне «Большого шоу» также принял участие форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

Тот, кто останется последним в шоу, заберет приз в размере 3 миллионов рублей.

Леонид Слуцкий
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