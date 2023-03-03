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Сегодня, 11:15

Экс-тренер «Зенита» Сканавино о неудачах в еврокубках: «Клуб — часть российского футбола, к тому же в ЛЧ сумасшедшая конкуренция»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино
Андреа Сканавино.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино в интервью «СЭ» объяснил, почему питерцы неудачно выступают в еврокубках, несмотря на успех в чемпионате России.

«Зенит» в любом случае часть российского футбола, у которого давно нет больших достижений ни на клубном уровне, ни на уровне сборных — если не считать всплеска имени Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира. Так почему петербуржцы обязаны, скажем, выходить из группы Лиги чемпионов, где существует сумасшедшая конкуренция?

При этом замечу, что от сезона к сезону «Зенит» вносил коррективы в состав, так что к розыгрышу-2022/23 как раз мог случиться прорыв, но ведь ваши команды попали в изоляцию. В данной ситуации мне жаль в первую очередь тех русских ребят, которые не могут выступать в Лиге чемпионов: для них это стало бы бесценным опытом», — сказал Сканавино.

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА решением, принятым этими организациями в марте 2022 года.

Полное интервью Андреа Сканавино «СЭ» здесь

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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