Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:08

Экс-защитник «Амкара» Попов об уходе Бакаева: «В ОАЭ такой же профессиональный футбол, как в России»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал переход полузащитника «Зенита» в «Аль-Вахду» на правах аренды.

«Там такой же профессиональный футбол, как в России. Уровень, вероятно, ниже, но статус все равно профессиональный. Пусть играет и будет там лучшим футболистом, если есть амбиции. Каждый может вернуться на хороший уровень. Вспомните хотя бы Витселя», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Бакаев выступал за «Зенит» с 2022 года. Клуб «Аль-Вахда» арендовал 27-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

Источник: betonmobile.ru
Зелимхан Бакаев
1
Обсудить
Читайте также
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
«Бавария» победила кризисный «МЮ» в матче-триллере. Но в Мюнхене полно своих проблем
Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Крыльях» рассказали, когда в Самару вернется полузащитник Ушаков, который получил сотрясение мозга

Маслов рассказал, хотел ли он сменить клуб после потери места в составе «Спартака»