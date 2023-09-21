Экс-защитник «Амкара» Попов об уходе Бакаева: «В ОАЭ такой же профессиональный футбол, как в России»

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал переход полузащитника «Зенита» в «Аль-Вахду» на правах аренды.

«Там такой же профессиональный футбол, как в России. Уровень, вероятно, ниже, но статус все равно профессиональный. Пусть играет и будет там лучшим футболистом, если есть амбиции. Каждый может вернуться на хороший уровень. Вспомните хотя бы Витселя», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Бакаев выступал за «Зенит» с 2022 года. Клуб «Аль-Вахда» арендовал 27-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 без права выкупа.