Президент «Урала» рассказал о состоянии здоровья Газинского: «Рано говорить о возвращении в общую группу»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Юрия Газинского.

33-летний полузащитник получил травму в матче 23-го тура чемпионата России-2022/23 против ЦСКА (1:2), который состоялся 19 апреля 2023 года. 24 апреля футболист перенес операцию на плечевом суставе.

«Газинский занимается, но пока еще рано говорить о возвращении в общую группу. Мы хотим, чтобы он вернулся как можно скорее. Врачи все для этого делают», — сказал Иванов «СЭ».

В прошлом сезоне Газинский сыграл в 20 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Уралом» рассчитан до конца июня 2024 года.

«Урал» с 13 очками занимает пятое место в РПЛ после 7 туров.