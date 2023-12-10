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Сегодня, 14:55

Эмерсон считает, что Помазуну надо возвращаться в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Урала» Эмерсон оценил идею товарищеского матча между сборными России и Конго, а также высказал мнение о перспективах своего одноклубника Ильи Помазуна.

«Как мне идея товарищеского матча между Россией и Конго? Почему бы и нет? Не знаю, каковы шансы обыграть сборную России, но матч получился бы очень интересным! Забил бы Помазуну? Это что-то из теории: если бы да кабы. Но, да, постарался бы, ха-ха. Считаю его топовым вратарем. У них похожий стиль с Акинфеевым. Понятное дело, ему еще есть над чем работать, но в перспективе он хорош. Думаю, ему пора возвращаться в ЦСКА, делать шаг вперед в карьере. Потому что только одни аренды. Мне кажется, ему самому поднадоело. Ему нужно полноценно вернуться в родной клуб и играть там», — приводит слова Эмерсона Sport24.

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть раз отстоял на ноль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603219-emerson-pomazunu-pora-vozvrashchatsya-v-tsska-delat-shag-vpered-v-karyere
Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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