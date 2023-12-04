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Сегодня, 22:16

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Холодная погода в конце ноября — давнишняя проблема для коллективов РПЛ»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном возвращении российского футбола к системе «весна-осень».

«Мы все сильны задним умом и пытаемся задавать вопросы, реагируя на уже произошедшие природные катаклизмы. Но предвидеть подобное нереально. С другой стороны, холодная погода в конце ноября — начале декабря — давнишняя проблема для коллективов РПЛ. Когда что-то произошло, мы начинаем активные обсуждения. Думать об этом требуется заранее. Сейчас много говорят о переходе обратно на систему «весна-осень». Есть руководство лиги, соответствующие чиновники. Давайте сядем и подумаем, как быть в этой ситуации, чтобы такого не повторялось», — цитирует Еремякина RT.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1240873-eremyakin-pogoda-problema
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