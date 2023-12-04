Личка рассказал о характере повреждения Лаксальта: «С «Факелом» он точно не сыграет»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о состоянии здоровья защитника бело-голубых Диего Лаксальта.

Уругваец попросил замену во втором тайме матча против «Рубина» (1:0) в 17-м туре РПЛ. Он покинул поле на 65-й минуте.

«Сейчас не могу сказать. Думаю, до конца этого года он уже не сыграет. К «Факелу» точно готов не будет. Повреждение икроножной мышцы. Будет работать с физиотерапевтом», — сказал Личка на пресс-конференции.

«Динамо» на выезде сыграет с «Факелом» в 18-м туре РПЛ. Игра пройдет 10 декабря.