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Сегодня, 22:18

Рахимов назвал поражение от «Динамо» болезненным и обидным

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

— Вы с положительной статистикой приехали в Москву, играете здесь хорошо, и это подтвердил главный тренер «Динамо». Но видно, что команда мало забивает и не реализует свои 100-процентные моменты. Будете ли вы с учетом вашего выступления в РПЛ, думать об усилении в нападении?

— По игре: сказал сейчас в раздевалке, что любая серия заканчивается. Такие поражения — болезненные и обидные, но гордость за то, что они делают на поле, остается. Я вижу ваш характер, вашу уверенность в себе. Если мы берем по составам, понятно, что у «Динамо» очень качественные футболисты на всех позициях. Но сегодня я сказал ребятам, что они ни в чем не уступали сопернику, и они показали очень хороший футбол. Из этого поражения надо брать положительные моменты. Реализация моментов — этим мы страдаем с самого начала. Даже анализируя до матча соперника, по так называемому XG мы недобрали 7-8 мячей, по тому, что возле наших ворот создается, мы идем на втором месте — очень мало создается. Но реализация наша страдает. Над этим нужно работать. С руководством мы разговаривали, оно все прекрасно понимает. Сейчас мы будем разговаривать о наших возможностях и потенциальных приобретениях. Шаг вперед был сделан. Останавливаться нельзя.

— Поле внесло корректировки в футбол?

— Поле дало возможность играть в хороший футбол. Забей мы первые, нам бы забить было бы сложно. При организации игры в обороне мы уверенно себя чувствуем. А выходы из обороны в атаку у нас хорошие, — сказал Рахимов.

После 17 туров «Динамо» расположилось на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 31 очком. «Рубин» находится на восьмой строчке (25 очков).

Рашид Рахимов
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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