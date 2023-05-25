Эштреков — о новом контракте Дзюбы: «Это пойдет на пользу и ему, и «Локомотиву»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал продление контракта нападающего Артема Дзюбы с «Локомотивом».

«Это вполне закономерное развитие событий. Дзюба уже влился в коллектив, проявил себя. Он узнал, что из себя представляет клуб. Наверное, было обоюдное желание. И это пойдет на пользу и ему, и команде.

Те результаты, которые показывает клуб весной, это доказывают. Артем очень удачно вписался даже при такой подготовке, которая у него была зимой», — цитирует Эштрекова «Евро-футбол».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.