ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра назначить пенальти в концовке матча «Торпедо» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Яна Бобровского назначить пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ «Торпедо» — «Ростов» (0:1).

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Торпедо» на 93-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия атакующего игрока команды «Ростов» №?27 Николая Комличенко, сперва оттолкнувшего игрока обороняющейся команды «Торпедо» №?4 Олега Кожемякина, а следом держащего соперника двумя руками, препятствуя ему продвигаться к мячу, по мнению всех членов комиссии, были первичными, задержка защитником атакующего игрока была его ответной реакцией на действия нападающего.

В связи с этим, комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо». ВАР ошибочно не вмешался, не пригласив судью к просмотру эпизода на мониторе», — говорится на сайте РФС.



