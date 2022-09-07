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Судейство

7 сентября, 18:13

ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра назначить пенальти в концовке матча «Торпедо» — «Ростов»

Руслан Минаев
Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Яна Бобровского назначить пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ «Торпедо» — «Ростов» (0:1).

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Торпедо» на 93-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия атакующего игрока команды «Ростов» №?27 Николая Комличенко, сперва оттолкнувшего игрока обороняющейся команды «Торпедо» №?4 Олега Кожемякина, а следом держащего соперника двумя руками, препятствуя ему продвигаться к мячу, по мнению всех членов комиссии, были первичными, задержка защитником атакующего игрока была его ответной реакцией на действия нападающего.

В связи с этим, комиссия считает, что судья должен был назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Торпедо». ВАР ошибочно не вмешался, не пригласив судью к просмотру эпизода на мониторе», — говорится на сайте РФС.


 
Источник: https://rfs.ru/news/216618
РПЛ
РФС
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Ян Бобровский
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