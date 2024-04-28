Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона

Российский тренер Вадим Евсеев до конца сезона может возглавить «Пари НН», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, специалист входит в число тех, кто заменит Сергея Юрана в случае увольнения.

Предыдущим местом работы Вадима Евсеева была «Кубань».

28 апреля «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:5) в матче 26-го тура чемпионата России. Команда Юрана уступила в шестой игре подряд и находится на 11-й строчке в турнирной таблице (28 очков).

После матча «СЭ» стало известно, что «Пари НН» проводит экстренное заседание совета директоров.