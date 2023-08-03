Евсеев: «Мостовой из телевизора критикует только двух людей. Меня в их числе нет»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал о критиках, которые говорят о футболистах и тренерах с экранов телевизоров.

— Под «специалистами из телевизора» подразумевали Мостового?

— А при чем тут Мостовой? Почему его фамилия должна звучать в каждом интервью? Это что, какой-то синоним? Мостовой из телевизора критикует только двух людей. И меня в их числе нет, — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая 2023 года. Ранее специалист был главным тренером «Шинника».

После двух туров РПЛ «Факел» занимает 16-е место в турнирной таблице, воронежский клуб проиграл оба матча.