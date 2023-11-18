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Сегодня, 17:55

Евсеев считает Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ

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Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев поделился мнением об игре «Краснодара» в первом круге чемпионата России- 2023/24.

«Сегодня краснодарцы — лидеры, а завтра — нет. Одна победа может все решить, но «Краснодар» сейчас заслуженно занимает первое место в таблице. Смотрел несколько их игр, даже играл против них. Я не проиграл, играя против команды Ивича, но он — лучший тренер первого круга», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

«Краснодар» после 15 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу с 32 очками.

«Кубань» с 16 очками после 18 туров занимает последнее, 18-е, место в Мелбет-Первой лиге.

Источник: РБ Спорт
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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