Евсиков рассказал о причине своих травм, которые привели к решению завершить карьеру в 30 лет

Бывший игрок ЦСКА Денис Евсиков рассказал о причине своих травм, которые привели к решению завершить карьеру в 30 лет.

«В Германии мне предлагали локально решить проблему с паховыми кольцами. Но врач честно сказал: «Мы можем сделать тебе операцию. Возможно, станет лучше. А возможно, и хуже — даже физкультурой не сможешь заниматься. По факту станешь инвалидом». Естественно, я отказался. Мне было 30 лет. Даже если бы после операции стало лучше, полтора-два сезона я бы потратил на то, чтобы набрать форму и убедить себя в том, что у меня больше ничего не болит. И кому нужен будет 32-летний защитник с такой историей травм? Командам РПЛ вряд ли, в ФНЛ играть не особо интересно, а в ПФЛ я бы через полгода упал на уровень тех футболистов, которые там играют. Как бы тяжело это ни было, я закончил», — приводит слова Евсикова Sport24.

Он также рассказал, что узнал о причинах болезни уже после завершения карьеры.

«У меня с детства одна нога короче другой — то ли уронили, то ли от природы. Когда играл, подкладывал в бутсу дополнительную стельку. Так вот, через какое-то время после ухода из футбола я нашел замечательного ортопеда-травматолога, женщину. Она на первом же осмотре сказала, что короче не сама нога, а бедро. Таз был все время перекошен, из-за чего на ногу шло колоссальное давление. Пока организм был молодой, выдерживал эту нагрузку. Как только я начал взрослеть и набирать мышечную массу, организм перестал справляться. Врач была в шоке: «Если бы пришел в детстве, запретила бы тебе заниматься футболом». Я бы все равно не послушал — даже если бы знал, что смогу нормально играть только до 23 лет. Но сейчас мне нельзя ни бегать, ни играть в футбол. Из спорта у меня только бассейн и эллипс», — добавил Евсиков.

Евсиков выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Терек», «Спартак» (Нальчик), «Томь» и «Торпедо».