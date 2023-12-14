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Сегодня, 11:22

Евсиков рассказал об отношении тренеров к алкоголю в начале 2000-х

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Денис Евсиков рассказал об отношении тренеров к алкоголю в начале 2000-х.

«Раньше к этому проще относились. По статистике у большинства футболистов в команде дни рождения выпадали на зимние сборы. Обычно праздновали все в один день — как раз в последний день сборов. С утра плоховатенько, а впереди долгий перелет. Зайдешь в какой-нибудь фаст-фуд, возьмешь картонный стаканчик 0,5 и вискарика туда — потом спокойно летишь, отдыхаешь. Тренер однажды увидел меня с этим стаканом: «Что это? Кола? Дай-ка попробовать». Когда понял, что там алкоголь, ответ был коротким: «Штрафовать не буду. Но стаканчик оставляешь мне», — приводит слова Евсикова Sport24.

Евсиков выступал за ЦСКА, «Локомотив», «Терек», «Спартак» (Нальчик), «Томь» и «Торпедо».

Источник: https://sport24.ru/football/news-604144-eks-futbolist-tsska-letish-so-sborov-beresh-stakanchik-viskarika-trener-odnazhdy-uvidel-eto-chto-kola-day-mne
Денис Евсиков
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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