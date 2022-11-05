Сегодня, 17:13
Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц реализовал пенальти в матче 16-го тура РПЛ против «Факела».
Игрок вывел «быков» вперед на 43-й минуте встречи — 2:1.
11-метровый был назначен за фол голкипера «Факела» Ильи Свинова. Вратарь пытался выбить мяч у Кордобы, но попал ему по ногам.
Этот гол стал вторым для Баньяца в текущем сезоне РПЛ.
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Основные источники исследования