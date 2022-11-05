«Факел» — «Краснодар»: Баньяц вывел гостей вперед

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц реализовал пенальти в матче 16-го тура РПЛ против «Факела».

Игрок вывел «быков» вперед на 43-й минуте встречи — 2:1.

11-метровый был назначен за фол голкипера «Факела» Ильи Свинова. Вратарь пытался выбить мяч у Кордобы, но попал ему по ногам.

Этот гол стал вторым для Баньяца в текущем сезоне РПЛ.