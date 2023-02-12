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Сегодня, 17:35

Фассон по-прежнему занимается по индивидуальной программе в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист московского «Локомотива» Лукас Фассон начал третий учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби по индивидуальной программе под наблюдением медицинского штаба, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, У Фассона выявлена травма крестообразной связки колена, из-за которой он не играет с лета 2022 года. Бразилец стал игроком железнодорожников летом 2022 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе», и успел принять участие лишь в двух матчах.

«Локомотив» после 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 14-е место с 13 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/fasson-po-prezhnemu-zanimaetsya-po-individualnoi-programme-v-lokomotive-227309/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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