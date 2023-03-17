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Фернандеш: «Смородская заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и за мной шпионили»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш отреагировал на слова бывшего президента железнодорожников Ольги Смородской о том, что футболист не являлся на тренировки и нарушал спортивный режим.

«Был период в моем втором сезоне (2015-2016), когда я играл только в матчах Лиги Европы, всегда был доступен, но сидел на скамейке запасных. Не потому что я не хотел — решение тренера. Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение контракта. Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из-за обменного курса. И я сказал «нет». Она должна сказать, что заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили моего швейцара связаться с клубом, если он увидит что-то подозрительное. В конце концов Ольга должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов», — цитирует Фернандеша Metaratings.ru.

Фернандеш выступал за московский клуб с 2014 по 2019 год. В составе «Локомотива» он провел 144 матча, в которых забил 34 мяча и отметился 29 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/fernandesh-smorodskaya-zastavlyala-menya-delat-randomnye-analizy-krovi-utrom-pered-trenirovkoi-za-mnoi-shpionili-lyudi-236135/
Футбол
Ольга Смородская
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