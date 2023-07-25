Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:28

Агент Паулиньо: «Вероятность перехода игрока в ЦСКА невелика»

Валерия Яшвили
Корреспондент
Паулиньо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-игрок «Зенита» и агент нападающего «Спортинга» Паулиньо Фернандо Мейра в разговоре с «СЭ» рассказал о возможности трансфера игрока в ЦСКА.

«Вероятность перехода Паулиньо в ЦСКА невелика. У клубов нет экономического соглашения», — сказал Мейра «СЭ».

7 июля Мейра сообщил «СЭ», что трансфер игрока возможен. Но ЦСКА, по словам агента, на тот момент еще не сделал предложения.

19 июля телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что армейцы сделали «Спортингу» второе предложение в размере 4,5 млн евро. Речь шла о контракте для нападающего по системе 2+1. Игрок хотел получать в Москве 2 млн евро в год.

30-летний португалец в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Спортинг», в которых забил 15 голов и отдал 12 передач. Портал Transfemarkt оценивает футболиста в 6,5 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Самолет Canadair упал во время тушения пожара в Греции
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Локомотива» Раконьяц может продолжить карьеру в Сербии

Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Санчесу