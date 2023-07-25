Нападающий «Локомотива» Раконьяц может продолжить карьеру в Сербии

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц с высокой долей вероятности подпишет арендное соглашение с одним из сербских клубов высшего дивизиона.

После возвращения из «Црвены Звезды» нападающий тренировался с молодежной командой «Локомотива». На данный момент игрок покинул расположение клуба.

В сезоне 2022/23 Марко Раконьяц провел 17 матчей в составе «Црвены Звезды», забил пять мячей и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.