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Сегодня, 15:14

Нападающий «Локомотива» Раконьяц может продолжить карьеру в Сербии

Константин Белов
Корреспондент
Марко Раконьяц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц с высокой долей вероятности подпишет арендное соглашение с одним из сербских клубов высшего дивизиона.

После возвращения из «Црвены Звезды» нападающий тренировался с молодежной командой «Локомотива». На данный момент игрок покинул расположение клуба.

В сезоне 2022/23 Марко Раконьяц провел 17 матчей в составе «Црвены Звезды», забил пять мячей и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

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