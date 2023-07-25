Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Санчесу

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес в ближайшее время может стать игроком «Спартака».

По данным «Евро-футбол.ру», московский клуб предложил колумбийцу контракт на 4 года. По соглашению 27-летний футболист будет получать в «Спартаке» 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о сумме в 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы за игрока.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.