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Сегодня, 15:56

Стало известно, сколько «Спартак» готов платить Санчесу

Виктория Кравченко
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Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес в ближайшее время может стать игроком «Спартака».

По данным «Евро-футбол.ру», московский клуб предложил колумбийцу контракт на 4 года. По соглашению 27-летний футболист будет получать в «Спартаке» 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о сумме в 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы за игрока.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005243917_raskryita_potencialnaya_zarplata_sanchesa_v_spartake
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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