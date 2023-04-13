Филимонов рассказал, что бы требовал Романцев от современного «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал «СЭ», как бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев готовил бы нынешнюю команду красно-белых к играм.

— Как бы Олег Романцев реагировал на ошибки, который допускает современный «Спартак»?

— Во-первых, у Романцева были бы претензии к футболистам, — сказал Филимонов «СЭ». — Во-вторых, были бы внесены корректировки в плане психологии, в плане построения игры. Все делалось не просто по ходу игры. Подготовка к матчу строилась неделю, весь тренировочный цикл. Хотя и бывало, что какие-то изменения вносились во время матча. Самое главное, чтобы был настрой. Возможно, что уровень футбола «Спартака» сейчас связан с не очень хорошим эмоциональным состоянием. У Романцева было бы требование — включить моральные качества, чтобы перебороть эту ситуацию. Но это делалось последовательно. Романцев всегда чувствовал состояние команды. Он понимал, где-то нужно было подсказать, где-то указать, что нельзя расслабляться.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 22 турах. В последних пяти матчах во всех турнирах команда не одержала ни одной победы (3 ничьи, 2 поражения).