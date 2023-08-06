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Сегодня, 22:15

ФОНБЕТ расширяет программу сотрудничества с футбольным клубом «Локомотив»

ФОНБЕТ и «Локомотив».
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В День железнодорожника, 6 августа, футбольный клуб «Локомотив» и букмекерская компания ФОНБЕТ объявили о расширении сотрудничества.

Официальный партнер «железнодорожников» инвестирует в модернизацию инфраструктуры «РЖД Арены». Чаша стадиона будет оборудована дополнительными LED-панелями, что предоставит клубу новые коммерческие возможности.

Кроме того, логотип букмекера займет место на груди игровой майки команды. Для болельщиков «Локомотив» и ФОНБЕТ организуют тематические мероприятия, разнообразные онлайн- и оффлайн-активации, в том числе и в дни матчей.

ФОНБЕТ и московский «Локомотив» сотрудничают с 2021 года. В ходе партнерства был реализован ряд масштабных проектов и тематических предматчевых шоу. В феврале 2023 года «Локомотив» открыл программу плей-офф FONBET Кубка России DJ сетом от Алины Загитовой и обладателя Грэмми Иманбека, а в заключительном туре был организован Tetris Day с тематическими зонами и выступлением GSPD & Dead Blonde.

В 2023 году на Восточной трибуне «РЖД Арены» была построена стационарная брендированная зона ФОНБЕТ для болельщиков.

Соглашение о сотрудничестве действует до 2026 года с возможностью пролонгации.

«В этот знаменательный день для всех специалистов железнодорожной отрасли мы рады объявить о новом этапе нашего сотрудничества с «Локомотивом». «РЖД Арена» — знаковое место для Москвы и российского футбола, и мы хотим, чтобы болельщики «Локо» с комфортом болели за свою команду в РПЛ и Fonbet Кубке России. Поздравляю всех с праздником и желаю новых успехов!» — заявил генеральный директор букмекерской компании ФОНБЕТ Сергей Анохин.

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