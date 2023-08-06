Марио Фернандес рассказал, что повлияло на игру «Зенита» в матче с «Динамо»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

— Что произошло в концовке?

— Был далеко от эпизода с Барриосом, поэтому не могу сказать, что произошло. А третий гол... Быстрая атака, подача с фланга и гол.

— Сегодня не было Семака. Это мешало?

— Всегда важно, чтобы Сергей Богданович руководил командой с бровки. Сегодня часть функций взял на себя Вильям. Мне кажется, он справился со своей работой.

— Что повлияло на результат?

— «Динамо» — очень хорошая команда, всегда непросто с ним играть. Но и мы сегодня провели не тот матч, который хотели бы. Но это часть жизни, часть футбола. Такие вещи происходят. Нужно продолжать работать, чтобы вернуться на победный путь.

«Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.