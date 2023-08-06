Форвард «Факела» Долгов: «Надо идти от игры к игре, стараться набирать очки как можно больше»

Форвард «Факела» Александр Долгов поделился ожиданиями от выступления команды в текущем сезоне РПЛ.

— Надо идти от игры к игре, стараться набирать очки как можно больше, — приводит слова Долгова «Известия». — Тем более в домашних матчах. А там уже смотреть по истечении чемпионата, какое место займем.

— После вылета «Химок» из РПЛ у вас были еще варианты трудоустройства помимо «Факела»?

— Сейчас нет смысла это обсуждать. Я в «Факеле», буду помогать команде. Будем играть на победу в каждом матче, выполнять поставленные задачи.

В минувшем сезоне «Факел» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ, в переходных матчах обыграв «Енисей» (1:0, 2:0).