Форвард «Торпедо» Стефанович: «В низших лигах частенько проходят договорные матчи»

Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович рассказал о договорных матчах в низших лигах России.

«Возрастные футболисты занимались не красящей футбол деятельностью, кто-то на этом зарабатывал. Мне один раз сказали во время игры: «Еще раз будешь обострять — в раздевалке с тобой серьезно поговорим». Прям на поле заявили. Я в ответ: «Окей, ладно, поговорите».

Продолжил ли я обострять? Как мог (смеется). Но ничего не случилось. Много ли сейчас подобного в нашем футболе? Частенько происходит, думаю. Я и во Второй лиге с этим сталкивался в благополучном в принципе «Черноморце». Там все более организованно и тихо делают. Мы, молодые, узнали это только в конце сезона. Даже если взять пресловутый матч с «Чайкой»: только в перерыве это удалось спалить. А оказалось, люди по ходу сезона несколько раз этим занимались. С молодежью не делились. Честно говорю, тогда нас не ставили в курс", — приводит слова Стефановича Sport24.

26-летний россиянин перешел в «Торпедо» из «Волгаря» в феврале этого года. Он провел 3 матча в текущем сезоне РПЛ и отличился одним забитым мячом. Автозаводцы с 8 набранными очками занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.