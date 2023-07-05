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Франко Камоцци: «Санчес раньше был бы топ трансфером для «Спартака», сейчас надо уже смотреть»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о том, что защитник «Тоттенхэма» Дэвинсон Санчес может перейти в московский клуб.

«Если Санчес перейдет в «Спартак», то, надеюсь, он усилит московскую команду и поможет в борьбе с «Зенитом» за чемпионство. Но Дэвинсон раньше был бы топ трансфером для красно-белых, сейчас надо уже смотреть. Не знаю, сможет ли он пробиться в состав «Спартака», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

Ранее в агентстве FV Players, представляющем интересы Санчеса, подтвердили заинтересованность московской команды в футболисте.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-sanches-ranshe-byl-by-top-transferom-dlya-spartaka-seichas-nado-uzhe-smotret-263709/
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