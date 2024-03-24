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24 марта, 19:45

Футболисты «Факела» почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Футболисты «Факела» возложили цветы у мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе».
Фото ФК «Факел», Соцсети
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Игроки и тренеры «Факела» почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Тренерский штаб, игроки и персонал футбольного клуба «Факел» почтили память жертв трагедии в «Крокус Сити Холле», возложив цветы у организованного в Воронеже мемориала. Скорбим вместе со всей страной», — сообщается в Telegram-канале клуба.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. Помимо этого, пострадали 180 человек.

ФК Факел (Воронеж)
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