Футболисты «Факела» почтили память жертв теракта в «Крокусе»

Игроки и тренеры «Факела» почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Тренерский штаб, игроки и персонал футбольного клуба «Факел» почтили память жертв трагедии в «Крокус Сити Холле», возложив цветы у организованного в Воронеже мемориала. Скорбим вместе со всей страной», — сообщается в Telegram-канале клуба.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. Помимо этого, пострадали 180 человек.