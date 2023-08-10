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Гаджи Гаджиев: «Неизвестно, есть ли у «Динамо» ресурс для замены Захаряна»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предположил, сможет ли московское «Динамо» заменить полузащитника Арсена Захаряна.

В среду генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров заявил, что у бело-голубых есть официальное предложение по 20-летнему футболисту и допустил уход хавбека.

«Динамо» никак не оградит Захаряна от трансферных слухов. Мир сейчас стал более открытым. Раньше можно было каким-то образом оградить от таких новостей. Есть несколько определенных моментов, когда стоит рассматривать предложения. Мы не знаем, какой ресурс имеется у «Динамо» для замены Захаряна», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

В этом сезоне на счету Захаряна 2 гола и 1 результативная передача в 5 матчах за «Динамо».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
Гаджи Гаджиев
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