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Сегодня, 19:55

Переговоры между «Сочи» и «Црвеной Звездой» по Дркушичу прекращены

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Ваня Дркушич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица сообщил «СЭ» о прекращении переговоров с «Црвеной Звездой» по трансферу футболиста.

«Скажем так, переговоры были, но клубы так и не смогли договориться. На данный момент «Сочи» и «Црвена Звезда» переговоры не ведут. Однако трансферное окно все еще продолжается, так что посмотрим, что может произойти», — сказал Ратковица «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что «Црвена Звезда» сделала «Сочи» предложение по трансферу 23-летнего защитника, с помощью которого они хотят компенсировать потерю Страхини Эраковича. Однако российская сторона заявила, что не продаст игрока меньше чем за три миллиона евро.

Дркушич стал игроком «Сочи» в январе 2022 года. За сочинскую команду он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Сочи
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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