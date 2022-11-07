Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:53

Гаджиев — об ошибке Чистякова: «Подобным образом ошибались лучшие игроки мир»

Гаджиев не считает, что Чистяков умышленно ошибся в матче с «Ахматом»
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал эпизод с грубой ошибкой защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота сине-бело-голубых. Поражение от «Ахмата» стало первым для «Зенита» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Это исключено. Те, кто рассуждают о якобы намеренной ошибке Чистякова, вообще не представляют, о чем говорят. Это неимоверная глупость. Умышленных действий в пользу соперника категорически не может быть. А подобным образом ошибались лучшие игроки мира. Такое случалось и на чемпионатах мира и Европы. Из-за грубейших «школьных» ошибок проигрывались крупные турниры», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

77-летний специалист считает, что в «Зените» имеют право предъявить претензии Чистякову только за расслабленность.

«Другое дело, что Чистяков несет ответственность за свою игру, и в клубе имеют право предъявить ему претензии за расслабленность. Решение клуба наказать защитника мне понятно. Но и без этого наказания он сам, я думаю, тяжело переживает эту ситуацию», — сказал Гаджиев.

После матча с «Ахматом» генеральный директор «Зенита» Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября генеральный директор Медведев сообщил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10412066-gadzhiev-vyskazal-mnenie-o-vozmozhnosti-umyshlennogo-soversheniya-oshibki-chistyakovym.html
Дмитрий Чистяков
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Конечно, Царь!» Что пишут во Франции про игру Головина
Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?
Ксения Собчак вернулась в Россию
В Россию привезли бюджетный кроссовер Toyota Rush
Daily Mail узнала о реакции Макрона на слова Путина о Хиросиме и Нагасаки
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Агент Джорджевича назвал причину отсутствия футболиста в заявке «Сочи» на матч со «Спартаком»
Радимов об отстранении Чистякова: «Надо разбираться, что происходит в команде»
Гацкан считает, что «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ
Защитник «Торпедо» Кожемякин высказал претензии нападающим клуба
Одоевский вслед за Михаилом Кержаковым поддержал защитника Чистякова
Кротов — о победе над ЦСКА: «Мне как бывшему спартаковцу приятно, что выиграли»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Защитник «Торпедо» Кожемякин высказал претензии нападающим клуба

Аршавин считает, что Дзюба будет полезен многим российским командам