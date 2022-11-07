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Сегодня, 13:45

Защитник «Торпедо» Кожемякин высказал претензии нападающим клуба

Руслан Минаев
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Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин прокомментировал поражение в матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:2).

— Не забил Александр Рязанцев. Можем ли мы ему предъявить претензии?
— Мы можем каждому предъявить, кто не забивает. Это нормально — предъявлять претензии. Нужно спрашивать с каждого игрока, если хотим выбраться. Саша — уважаемый человек, но он и должен подавать пример. Если он не забивает, нужно больше спрашивать.

— Насколько хватит авторитета, чтобы предъявить?
— Все ребята понимающие, а Саша — один из самых понимающих. Он нормально общается. Думаю, он скажет свое мнение. В моем случае тяжело говорить, потому что Саша очень авторитетный игрок, но есть тренер, который может с ним на равных говорить.

Автозаводцы потерпели четвертое сухое поражение в РПЛ и продлили свою серию без побед в чемпионате до шести матчей подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kozhemyakin-torpedo-nado-vy-birat-sya-proslavlyat-klub/
Александр Рязанцев (футбол)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
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