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Сегодня, 22:12

Гаджиев прокомментировал слова Карпина о возможном уходе из «Ростова»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что Валерий Карпин сам должен решать, совмещать ли работу в сборной и клубе либо покинуть национальную команду страны или «Ростов».

«У любого человека действительно не беспредельный ресурс. Все может быть, и тут выбор за главным тренером. Это его работа, его жизнь, и определиться он должен сам, что для него важнее, что для него главное. Мы с вами должны будем просто согласиться с этим решением, и все. А говорить ему или советовать, должен он «Ростов» тренировать или сборную, никто не может. Это дело личное. Тренеры у нас есть нормальные, примерно такого же уровня, плюс-минус», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

54-летний Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а с прошлого года совмещает работу в клубе и в сборной России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/14/21288992.shtml
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Гаджи Гаджиев
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