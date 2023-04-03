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Сегодня, 17:25

Гаджиев считает, что Семак мог бы добиться хороших результатов и с «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев порассуждал об успехах «Ростова», занимающего второе место в РПЛ после 21 тура, и оценил работу Серея Семака в «Зените».

«Согласен, что Карпин один из главных творцов хороших результатов «Ростова». Это можно объяснить тем, что Валерий Георгиевич растет как тренер, он не стоит на месте, а развивается. Это одно из самых главных требований к тренеру. У Семака бы тоже получилось добиться хороших результатов и с «Ростовом». Он квалифицированный тренер, который хорошо знает свою работу и выполняет ее качественно, дисциплинированно. Его работа в Санкт-Петербурге заслуживает уважения. Да, у них самая сильная команда по подбору игроков. «Зенит» тренировали разные специалисты, но ни один тренер не выигрывал столько чемпионств подряд. Большое заблуждение, что в «Зените» работа кайфовая и легкая. Управлять большими по нашим меркам футболистами не просто. Четыре раза подряд выиграть чемпионат — тяжело. Нужно, чтобы игроки выполняли все поручения, чтобы настрой не спадал и многое другое. Сегодняшний отрыв «сине-бело-голубых» от второго места показывает качественную работу Семака. Сергей Богданович хорошо справляется со своей работой, так же было в «Уфе», где условия хуже, чем в Питере», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Он также заявил, что не считает второе место «Ростова» приговором для РПЛ.

«Наш чемпионат сейчас интереснее, чем 2-3 года назад, когда играли якобы крутые звезды, которые не могли заиграть в Европе. Сейчас они все уехали, ну и хорошо. Если вы такие крутые, то можно выходить было из группы Лиги чемпионов. Не надо было в полуфинал выходить, но на групповом этапе можно было выигрывать больше, чем одну игру», — добавил Гаджиев.

После 21 тура в чемпионате России с 51 очком лидирует «Зенит», опережающий «Ростов» на семь баллов. Замыкает тройку лучших команд «Спартак» с 41 очком, а в пятерку также входят ЦСКА (38) и «Динамо» (35).

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-u-semaka-poluchilos-by-dobitsya-khoroshikh-rezultatov-i-s-rostovom-240457/
Сергей Семак
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ФК Ростов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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