Гаджиев сравнил РПЛ и бундеслигу, приведя в пример «Зенит» и «Баварию»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Во-первых, надо похвалить «Зенит», ведь до прихода нового руководства и Семака таких ведь не было результатов, хотя возможности были такие же. Можно сослаться на чемпионат Германии, там тоже на протяжении десятилетий лидирует «Бавария», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» становится чемпионом России 5 сезонов подряд. Сейчас сине-бело-голубые находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.