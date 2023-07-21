Гафин: «Раз Захарян сегодня играет за «Динамо», значит, предложения оказались недостаточными»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Арсену Захаряну со стороны «Фейеноорда».

— Много новостей было по поводу Захаряна, что «Фейеноорд» предлагал... «Динамо» не устроила цена.

— Цифры комментировать не буду. Но раз Арсен играет сегодня в составе «Динамо», значит, предложения, которые нам поступали, недостаточные для того, чтобы он куда-то ушел.

— Стоит ли ждать трансферы в «Динамо»?

— Да, стоит.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Фейеноорд» не готов платить «Динамо» более 8 миллионов евро за 20-летнего полузащитника.