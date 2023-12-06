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Гафин: «Думаю, никто из тренеров «Динамо» не стал бы толкать Беришу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал скандальный эпизод с удалением главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

«В тренерском штабе «Динамо» достаточно эмоциональных людей. Но хочется надеяться, что Бериша не будет прыгать в сторону наших тренеров. А если такое случится, то мы дадим ему возможность прокатиться и побежать дальше. Думаю, никто из тренеров «Динамо» не стал бы толкать Беришу», — цитирует Sport24 Гафина.

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

Квинси Промес и&nbsp;Бернард Бериша. «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
Источник: https://sport24.ru/football/news-602045-chlen-soveta-direktorov-dinamo-khochetsya-nadeyatsya-chto-berisha-ne-budet-prygat-v-storonu-nashikh-trenerov
Бернард Бериша
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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