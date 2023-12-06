Гафин: «Думаю, никто из тренеров «Динамо» не стал бы толкать Беришу»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал скандальный эпизод с удалением главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

«В тренерском штабе «Динамо» достаточно эмоциональных людей. Но хочется надеяться, что Бериша не будет прыгать в сторону наших тренеров. А если такое случится, то мы дадим ему возможность прокатиться и побежать дальше. Думаю, никто из тренеров «Динамо» не стал бы толкать Беришу», — цитирует Sport24 Гафина.