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Сегодня, 14:08

Гафин заявил, что продавать российских футболистов в Европу возможно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем Фабиана Бальбуэны, выступающего на данный момент за «Коринтианс», а также заявил, что турецкие клубы готовы платить за российских футболистов.

«Что будет с Бальбуэной после аренды? Это зависит в первую очередь от продления или не продления условий ФИФА. Мы и сторона игрока ждем, будут ли они продлевать одностороннее приостановление контрактов, либо это правило будет видоизменено. В случае с ним, как и с другими легионерами, если в трансферное окно игроки, находящиеся в аренде, не перейдут в другие клубы, должны будут вернуться в расположение «Динамо» 1 июля этого года. Мы с ним общаемся. Все наши футболисты, которые уехали прошлым летом, играют ведущую роль в своих клубах, все востребованы. Будем смотреть по ситуации. Надеемся, кого-то удастся продать летом. Возможно ли продать российского футболиста в Европу? Турецкие клубы готовы платить деньги за российских футболистов. Это все очень индивидуально — в какие-то страны продажа реалистична, в другие — менее. Ситуация быстро меняется. Я считаю, что продавать наших игроков в Европу возможно», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gafin-prodavat-rossijskih-futbolistov-v-evropu-vozmozhno/
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Фабиан Бальбуэна
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