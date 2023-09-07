Гаранин рассказал, как мог возглавить «Динамо» после ухода Йокановича: «Речь шла о долгосрочном контракте»

Бывший тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал об общении с руководителями «Динамо» насчет возможной работы в клубе.

— Поступали ли вам предложения от клубов ФНЛ или РПЛ после ухода из «Енисея»?

— Да, было определенное общение. Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни! Это не касалось денег или статусности — просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.

Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Марцела Личку. Как я уже говорил ранее, хочу, чтобы у него все получилось! — сказал Гаранин «СЭ».

Личка возглавил «Динамо» в июне этого года после отставки серба Славиши Йокановича.

На данный момент бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в 7 играх.