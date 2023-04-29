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Сегодня, 12:24

Гаргаев не считает, что гегемония «Зенита» вредит российскому футболу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев поделился мнением о том, могут ли другие команды навязать конкуренцию «Зениту» в чемпионате России.

«Вредит ли гегемония «Зенита» российскому футболу? Я думаю, что нет. Никому не запрещается составлять конкуренцию. Развивайте свои команды, усиливайтесь, станьте такими, как «Зенит». Понятное дело, что помимо желания, должны быть еще финансы у клуба. Но если не хватает чуть-чуть финансов, сделайте ставку на качественную игру и формирование команды. Если по какой-то причине летом бразильцы покинут «Зенит», то команда будет искать усиление или за счет своих воспитанников или за счет покупки других футболистов: россиян, иностранцев. Они же выручат деньги за тех, кто ушел. Никто же не запрещает оставшимся клубам растить своих звезд, правильно выстраивать клубный менеджмент, выискивать каких-то игроков, развивать, потом продавать их. Это же не запрещено никому», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

«Зенит» выигрывал РПЛ на протяжении четырех последних сезонов. В нынешнем розыгрыше чемпионата России петербургский клуб лидирует в турнирной таблице после 24-х туров, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-gargaev-nikomu-ne-zapreshaetsya-konkurirovat-razvivaite-svoi-komandy-stante-takimi-kak-zenit-247084/
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