Гарре заявил, что готов к получению паспорта РФ: «Если будет возможность, я только за»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» поделился мыслями о возможном получении российского паспорта.

«Я уже говорил, что для меня нет никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт. Я разговаривал на этот счет с некоторыми людьми из клуба. Если у них будет возможность сделать это, чтобы помочь команде, мне, лиге, я буду только за», — сказал Гарре «СЭ».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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