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Сегодня, 11:00

Малийский полузащитник Майга: «Решил для себя — если хочу жить в России, мне нужен паспорт»

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Мамаду Майга.
Фото «Пари НН»
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» рассказал, как решился на оформление российского гражданства.

«В определенный момент я понял: раз живу здесь, работаю, нужно заняться документами. Это важная история, чтобы чувствовать себя стабильно и не отвлекаться. Мне не хотелось забивать голову мыслями: сколько дней визы у меня осталось, как ее продлить... Это психологически тяжело. Поэтому решил для себя: если хочу жить в России, мне нужен паспорт. Сам оформлял гражданство, но мне сильно помог тот факт, что я уже был женат. Вместе с женой ходили в МФЦ, подавали документы», — сказал Майга «СЭ».

Мамаду Майга рассказал о&nbsp;бане с&nbsp;Глушаковым и&nbsp;эфиопе из &laquo;Жмурок&raquo;. «Я патриот и всегда за Россию!» Баня с Глушаковым, эфиоп из «Жмурок», Юран: интервью Майга

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.

ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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