Малийский полузащитник Майга: «Решил для себя — если хочу жить в России, мне нужен паспорт»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» рассказал, как решился на оформление российского гражданства.

«В определенный момент я понял: раз живу здесь, работаю, нужно заняться документами. Это важная история, чтобы чувствовать себя стабильно и не отвлекаться. Мне не хотелось забивать голову мыслями: сколько дней визы у меня осталось, как ее продлить... Это психологически тяжело. Поэтому решил для себя: если хочу жить в России, мне нужен паспорт. Сам оформлял гражданство, но мне сильно помог тот факт, что я уже был женат. Вместе с женой ходили в МФЦ, подавали документы», — сказал Майга «СЭ».

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.