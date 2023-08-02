Хусаинов считает, что КДК РФС должен был отменить удаление Семака

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказался о решении КДК РФС не отменять красную карточку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, полученную в матче с «Ростовом» (1:1).

«Я считаю, что КДК РФС поступил несправедливо по отношению к Семаку. Считаю, что это удаление нужно было отменить совсем, а не делать снисхождение в виде одного матча, потому что никакого грубого нарушения правил с его стороны не было. Сергей просто обратился к арбитру, к тому же после финального свистка. А Евгений Кукуляк повел себя в данном случае несдержанно», — приводит слова Хусаинова RT.

Семак не сможет присутствовать на скамейке «Зенита» в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 против «Динамо». Игра состоится 6 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.