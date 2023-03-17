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Сегодня, 16:20

Гаврилов считает, что «Спартак» должен обыгрывать «Оренбург»

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Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы красно-белых в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Думаю, что «Спартак» обязательно должен выигрывать. «Спартак» много пропускает из-за ошибок в обороне. Ему просто надо забивать на гол больше», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в субботу, 18 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

Команда Гильермо Абаскаля с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» — восьмой с 28 баллами.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак
Юрий Гаврилов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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